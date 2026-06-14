Поздравление вице-спикера Заксобрания Ильи Журавлёва с ДНЁМ ГОРОДА!

Дорогие севастопольцы, уважаемые жители и гости нашего легендарного города!

🏙Сегодня мы отмечаем

243-летие основания Севастополя — Города- Героя, города великой морской славы, несокрушимого мужества, благородной чести и выдающейся исторической судьбы.

Севастополь — это гордое сердце Черноморского флота, оплот нашего Великого государства, сотканный из героических страниц прошлого и настоящего, доблестных традиций флота, трудовых свершений и безграничной любви к Родине. Его имя звучит с глубоким уважением, потому что за ним стоят поколения людей, для которых верность Отечеству, сила духа и ответственность перед своей страной всегда были высшими нравственными ценностями.

На протяжении двух с половиной столетий наш город остаётся хранителем ратной славы России.

Его величественные бухты, исторические бастионы, памятники и мемориалы являются не только частью архитектурного облика, но и живым свидетельством стойкости, самоотверженности и несгибаемого характера многих поколений защитников Севастополя. Здесь особенно остро ощущается связь времён, здесь история говорит голосами героев, чьи подвиги навсегда вошли в национальную память нашего народа.

Особая гордость Севастополя — его жители. Талантливые, трудолюбивые, искренне преданные родному городу люди во все времена создавали его славу, укрепляли его могущество и передавали потомкам бесценное наследие любви к родной земле. В каждой семье бережно хранятся истории служения Отечеству, истории мужества, верности долгу и готовности трудиться во имя будущего своей страны.

Сегодня славные традиции Севастополя продолжают наши военнослужащие — участники специальной военной операции. С той же твёрдостью характера, с тем же чувством ответственности за судьбу Родины они выполняют свой воинский долг, проявляя отвагу, стойкость и высочайшее мужество. Их служба — это продолжение великой исторической летописи города русских моряков и воинов, города, чьё имя стало символом доблести и преданности России.

Севастополь был и остаётся городом сильных людей, больших свершений и великой исторической памяти. Городом, где умеют хранить традиции, уважать подвиг предков и достойно смотреть в будущее.

От всей души желаю нашему любимому Севастополю дальнейшего процветания, мира и благополучия, а севастопольцам, чтобы в каждом доме царил мир и гармония. Пусть сердца наполняют гордость за родной город, вера в его великое будущее и любовь к родной земле. Крепкого здоровья, счастья, успехов, новых свершений и неиссякаемой энергии на благо нашего славного Севастополя!

🇷🇺С праздником!