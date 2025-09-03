Илья Журавлев:

Медицина — это люди: кадровая устойчивость и земская традиция

Илья Журавлев: поддержка медицинских работников и развитие здравоохранения — один из ключевых приоритетов социальной политики ЛДПР. Сегодня вопрос преобразования медицины носит характер насущной необходимости: без квалифицированных врачей, медсестёр и фельдшеров невозможно обеспечить доступную и качественную помощь гражданам, а значит, не будет уверенности в завтрашнем дне. Кадровый кризис уже ощутим во многих регионах страны: в Севастополе более 500 вакантных ставок, в Крыму — свыше 2300. Особенно остро не хватает специалистов первичного звена, участковых врачей, медсестёр, педиатров и сельских медиков.

Безусловно можно сказать, что решения кадрового вопроса должны начинаться со школы. В старших классах необходимо внедрять предмет «Основы медицины» с практикой в медицинских учреждениях. Это формирует уважение к профессии и закладывает раннюю профориентацию. Важна также поддержка среднего профессионального образования: расширение сети колледжей и техникумов, гарантированное трудоустройство, предоставление жилья и профессиональная поддержка молодых специалистов. Высшее медицинское образование должно быть бесплатным, государственным и с обязательной отработкой в регионах, где особенно остро ощущается нехватка кадров.

Социальная поддержка молодых медиков — не менее важный аспект. Служебное жильё, доступное для выкупа или бесплатное для семей с детьми, единая система оплаты труда по всей стране, справедливые пенсии — всё это укрепляет устойчивость медицинской системы и привлекает в профессию талантливых специалистов. Пенсия для медиков должна составлять не менее 60% от средней зарплаты за последние 10 лет, с возможностью выхода на заслуженный отдых с 55 лет.

Особое внимание уделяется сельской медицине. Доступность качественной медицинской помощи для жителей малых городов и отдалённых населённых пунктов — это основа комфортной и безопасной жизни миллионов россиян. Земская медицина, опирающаяся на труд местных врачей и фельдшеров, требует особой поддержки и развития. Сегодня в сельской медицине появляются новые форматы оказания помощи, обновляются подходы к работе, развиваются медицинские учреждения. Вместе с тем многие жители всё ещё вынуждены преодолевать значительные расстояния, чтобы попасть к врачу, что особенно тяжело для пожилых людей, семей с детьми и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ключевое направление — подготовка кадров для работы в сельской местности. Молодые специалисты должны видеть перспективу, а мотивацию важно формировать ещё в период учёбы: целевая подготовка, практика в сельских учреждениях, современные условия работы и уверенность в стабильности профессии укрепляют кадровый потенциал. В Севастополе фельдшерско-акушерские пункты действуют в Орловке, Терновке, Верхнесадовом и других населённых пунктах, часто став главным медицинским оплотом для жителей. Для закрепления специалистов необходим комплекс мер: достойная зарплата, жильё, социальные гарантии, возможности для воспитания детей, досуга и профессионального роста.

Развитие сельской медицины невозможно без создания комфортной среды жизни: улучшения транспортной доступности, развития культурной, спортивной и социальной инфраструктуры. Сельский медик — символ заботы о человеке, независимо от места его проживания. Поддержка сельской медицины — это инвестиция в здоровье нации, устойчивое развитие территорий и укрепление демографического потенциала страны.

Сегодня ЛДПР предлагает и активно внедряет конкретные инициативы для решения кадровых и социальных проблем здравоохранения. Среди них:

создание Федерального центра развития медицинских кадров при Минздраве для поддержки молодых специалистов и наставничества;

целевая подготовка студентов и практикующих медиков с приоритетом работы в сельских и удалённых районах;

расширение сети медицинских колледжей и техникумов с гарантированным трудоустройством и предоставлением жилья;

внедрение обязательных военных кафедр и практических стажировок в медвузы;

единая система оплаты труда и социального обеспечения для медицинских работников по всей стране;

поддержка семей медиков, включая льготы для многодетных и молодых специалистов;

развитие фельдшерско-акушерских пунктов и транспортной доступности в сельской местности, создание условий для профессионального роста и комфортной жизни.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать: реформа здравоохранения должна быть глубокой и системной. Медицина — это не только здания и оборудование, но, прежде всего, люди, без которых помощь теряет смысл. Здоровье граждан — приоритет всей социальной политики. За крепким здоровьем стоит крепкая страна и уверенное будущее. Доступная, качественная медицина — залог процветания и безопасности России.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора города Севастополя Журавлева Ильи Григорьевича.