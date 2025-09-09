Виктор Ирхин — кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Виктор Ирхин — кандидат в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа четвёртого созыва по многомандатному округу №2.

Родился 5 июня 2002 года в Горловке, в настоящее время проживает в Севастополе.

Образование получил в Севастопольском государственном университете, где изучал судовождение, продолжив обучение в Морском институте. Сейчас он изучает юриспруденцию в Академии труда и социальных отношений на факультете экономики и права.

Политическую деятельность начал в ЛДПР в 2019 году. С апреля 2021-го по апрель 2024 года занимал должность координатора Гагаринского местного отделения партии. В 2021 году был секретарём УИК на выборах в Государственную Думу.

Активно участвует в волонтёрских проектах и был награждён медалью «Волонтёру России» от 810-й бригады специального назначения.

Сегодня он продолжает работать в ЛДПР и готов представлять интересы жителей Гагаринского округа в муниципальном Совете, сочетая молодую энергию с ответственным подходом к общественной и партийной деятельности.