В Украине сделали игру про атаку на Крымский мост

Во что играют украинские дети?

Украинские разработчики сделали игру про атаку на Крымский мост

Единственная цель этой игры в диверсию — взорвать разными способами Крымский мост, при этом, часть средств от каждой покупки разработчики собираются направить в ВСУ.

При этом модерация игровой площадки Steam пропустила такой контент.