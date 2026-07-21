В Севастополе открылось обновленное отделение помощи семьям с детьми

В Севастополе после капитального ремонта открылось стационарное отделение Центра социальной помощи семье и детям. Теперь оно работает по адресу улица Дзигунского, 19.

Здесь семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить временное жилье и комплексную поддержку. С ними работают психологи, юристы и социальные специалисты, которые помогают восстановить документы, оформить выплаты и решить другие жизненные вопросы.

Семьи могут находиться здесь до трех месяцев, а при необходимости — до полугода.

Одновременно в отделении могут проживать 16 человек. Для них оборудованы жилые комнаты, кухня, прачечная, гостиная, детская игровая зона и отдельный номер для маломобильных граждан.

Обратиться за помощью можно по адресу ул. Дзигунского, 19 или по телефону +7 (978) 470-91-68.