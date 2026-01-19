Департамент транспорта расторгает контракт с перевозчиком в Байдарской долине

Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Севастополя разрывает соглашение с новым перевозчиком на Байдарской долине из-за многочисленных нарушений. Подрядчик не справился с маршрутами №37 (Севастополь–Орлиное), №41 (Севастополь–Родниковое), №182 и №183 – автобусы ходили не по графику, были переполнены или вовсе не выходили, особенно в праздники 1–9 января.

Жители долины массово жаловались в приёмную губернатора и соцсети: часами ждали транспорта, семьи с детьми оставались пешком за 20 км от города. Департамент зафиксировал более 150 обращений, подтвердив срывы рейсов в пиковые часы.

Сейчас на линии вышли резервные автобусы «Севастопольского электромеханического завода» («Севэлектроавтотранс») – 5 дополнительных машин ежедневно.

Контракт расторгают по суду (ст. 450 ГК РФ), новый конкурс объявят через 2–3 недели.

График временный: №37 – каждые 40 мин с 6:00 до 21:00, №41 и горные – по требованию.

