Водитель упавшей на ж/д пути в Симферополе фуры не справился с управлением. Ему грозят штрафы

Сейчас полиция в Симферополе выясняет обстоятельства этого ДТП.

По предварительной информации, водитель 1958 года рождения, управляя грузовиком «Вольво», на ул. Ким не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение. После этого грузовик упал прямо на ж/д пути.

Сам водитель, как уже сообщалось, остался жив.

На него составлены админматериалы за:

несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых ТС;

повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;

нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: МВД Крым