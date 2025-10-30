Подвиг, отлитый в строке

На 35-й береговой батарее сегодня открылась выставка, посвящённая фронтовым корреспондентам.

Её приурочили к годовщине начала второй героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Оборона Севастополя широко освещалась в центральной прессе Советского Союза. Из газет на других фронтах солдаты и офицеры узнавали о подвигах защитников нашего города. Фронтовые корреспонденты находились в осаждённом Севастополе и разделяли все тяготы блокады.

Выставка знакомит гостей с работами корреспондента «Известий» Сергея Гавриловича Галышева, «Красной Звезды» Льва Романовича Иша и многих других.

Отдельный стенд посвящён журналистам, которые освещают ход специальной военной операции.

Андрей Крымский

