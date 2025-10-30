В России предложили штрафовать за пропаганду Хэллоуина

Россия
30-10-2025

Административную ответственность предлагают ввести общественники для кафе, баров и торговых сетей, использующих атрибутику Хэллоуина или проводящих тематические мероприятия. Инициативу поясняют необходимостью укрепления и защиты традиционных ценностей.

Авторы идеи считают своим долгом защитить общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют «культ смерти и мрака».

Для нарушителей предлагается система предписаний и штрафов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова