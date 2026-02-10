Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП на трассе «Ялта-Севастополь»

10-02-2026

Госавтоинспекция Севастополя ищет свидетелей

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 07: 45 на дороге «Ялта-Севастополь» неустановленный водитель сбил 14-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП мальчик доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Севастополя призывает очевидцев указанного происшествия незамедлительно обратиться в Дежурную группу Госавтоинспекции УМВД России  по номеру телефона: +7(8692) 73-84-01, +7(8692)73-84-02.

Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя