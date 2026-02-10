В Госдуме опровергли слухи о замедлении Telegram

Зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что вопрос замедления мессенджера в Комитете Госдумы не обсуждался, но РКН может начать блокировку, если будут претензии по законодательной базе

Сегодня появилась информация, что Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в России.

Как сообщает РБК, меры по частичному замедлению мессенджера приняли уже сегодня.

