Избраны члены Общественной палаты Севастополя от Заксобрания

Депутаты заксобрания Севастополя сегодня в ходе сессии утвердили одиннадцать членов общественной палаты города, которые теперь назначены по квоте парламентариев.

После тайного голосования депутатов избранными членами общественной палаты Севастополя стали Конюшок Александр, Артем Гордиенко, Вадим Богачев, Наталья Самойленко, Татьяна Донцова, Святослав Данилов, Руслан Ковейко, Михаил Егоров, Людмила Богатырева, Владимир Гаврилюк, Дмитрий Беднов.

Ранее губернатор Севастополя утвердил «свою» треть нового состава Общественной палаты города. В утвержденный список вошли: Сергей Авраменко, иеромонах Анастасий (Владимир Байков), Мария Батюхно, Анна Глухова, Дарья Денисова, Станислав Корякин, Олег Николаев, Энвер Ресульев, Дмитрий Скрипаченко, Александр Трошев, Сергей Хабаров.

Согласно установленной процедуре, губернатор и заксобрание назначают две трети состава Общественной палаты Севастополя. Оставшихся кандидатов выберут уже утвержденные члены палаты из представителей местных общественных объединений города.

Полномочия действующего созыва Общественной палаты истекают 26 марта 2026 года, а работа нового созыва стартует с 27 марта.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Общественная Палата Севастополя