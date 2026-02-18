По словам политика, это не только перемещение людей через границы. Это движение труда, традиций, культурных кодов, языковой среды, социальных моделей. И потому главный вопрос заключается не в самом факте миграции, а в архитектуре государственной политики.

«Миграция может быть инструментом развития — при условии чёткого регулирования и стратегического понимания национальных интересов. Но она не должна подменять внутренние источники роста. Экономическая устойчивость страны начинается с приоритета собственных граждан.

Если обратиться к истории нашего государства, она даёт нам ясные ориентиры. В эпоху Екатерины II переселенческая политика была частью государственной стратегии. Приглашённые специалисты включались в хозяйственную систему, правовое поле и культурную среду России. Это была управляемая модель, встроенная в задачи развития территорий. Позднее, в период освоения Сибири и Дальнего Востока, переселенческие программы также носили системный характер — они были направлены на индустриализацию, инфраструктурное развитие, создание новых отраслей, которые до сих пор являются основообразующими экономическими направлениями, чего не скажешь о сегодняшнем дне, где мигранты задействованы в сфере обслуживания и точечных проектах. Понимаете разницу?» — говорит Илья Журавлев.

Продолжив, что во всех случаях ключевым оставался один принцип: государство формировало внутренний экономический фундамент. Демографический подъём послевоенного СССР обеспечивался рабочими местами, строительством жилья, социальной поддержкой семьи, уверенностью в будущем. Это была политика внутренней устойчивости.

Современная ситуация требует такого же системного подхода, основанного на управляемости, который предполагает недопуск лиц с криминальным прошлым, ответственность посредников и работодателей за нелегальный труд, ликвидацию теневых схем занятости, прозрачные квоты и приоритет национального рынка труда. Это не радикализм, а управленческая логика устойчивости.

Ключевой вопрос — как при миграционной политике чувствуют себя собственные граждане. Она должна быть не только аккуратной, но и социально ориентированной прежде всего на людей страны.

«Сегодня особенно важно, чтобы внутренний рынок труда работал в интересах граждан России. Молодёжь, студенты, специалисты, люди, готовые к переквалификации, — это стратегический ресурс страны. Экономика не должна опираться исключительно на внешние трудовые потоки; наш рынок труда должен быть в приоритете для работодателей. У нас много действительно грамотных, профессиональных специалистов во всех областях, и дешёвая рабочая сила не является панацеей», — комментирует Илья Журавлев.

Именно поэтому 16 февраля в Государственную Думу фракцией ЛДПР был внесён законопроект о приоритетном трудоустройстве граждан Российской Федерации. Документ предусматривает закрепление принципа первоочередного предложения рабочих мест российским гражданам, усиление ответственности работодателей за обоснование привлечения иностранной рабочей силы, а также дополнительные механизмы контроля за соблюдением трудового законодательства.

Речь идёт о формировании прозрачной и социально ориентированной модели рынка труда.

Этот подход логично продолжает концепцию управляемой миграционной политики, сформулированную в программных установках ЛДПР.

Миграция должна находиться под полным государственным контролем, а собственные граждане не должны ощущать себя лишними в экономической системе страны. Масштабное понимание демографии включает не только показатели рождаемости, но и цивилизационную преемственность, возвращение соотечественников, укрепление культурно-языкового пространства.

Сегодня этот стратегический вектор развивается Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. В объективе всегда подчёркивается необходимость технологически управляемой, цифровой и прозрачной миграционной модели, где приоритетом остаются права и безопасность граждан России. Речь идёт не о закрытости, а о системности и ответственности — от работодателя до посредника.

Ключевая формула остаётся неизменной: миграция — инструмент, демография — стратегия, экономика — основание, культура — каркас. Вопрос политической стратегии строится на порядке, балансе и защите своих граждан.

«Приоритет внутреннего рынка труда — это не временная мера, а долгосрочный курс. Именно через занятость собственных граждан, через устойчивую социальную модель, через поддержку семьи и профессионального роста формируется демографическая и экономическая устойчивость страны. В этом заключается стратегический смысл развития нашего государства», — резюмировал Илья Журавлев.