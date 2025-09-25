На проспекте Генерала Острякова пройдёт ярмарка

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка от 22.09.2025 № 601-Р «Об организации универсальной ярмарки» в городе Севастополе»
План мероприятий по организации универсальной ярмарки
Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 26.09.2025 г.;
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 26.09.2025 г.;
- Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок: с 26.09.2025 г. по 29.09.2026 г.;
- Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений. Срок: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.;
- Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.;
- Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.;
- Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.;
- Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.
Адресный ориентир распоряжения ярмарочной площадки: город Севастополь, проспект Генерала Острякова, в районе дома № 233 (3).
Максимальное количество торговых мест: 7 (семь) торговых мест.
Вид (тип, специализация) ярмарки: универсальная, регулярная.
Период и режим работы ярмарки: с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г. ежедневно с 07:00 до 22:00.
Место приема заявлений: г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, № 233, Администрация рынка, кабинет № 1. Тел: 55-61-74.
Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/
Размер платы за предоставление мест на ярмарке:
495 (четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек в месяц за 1 кв.м торгового места продуктовой группы товара (павильоны, киоски, ларьки, автотранспортные средства, в том числе приставные, выносные).
440 (четыреста сорок) рублей 00 копеек в месяц за 1 кв.м торгового места не продуктовой группы товара (павильоны, киоски, ларьки, автотранспортные средства, в том числе приставные, выносные).