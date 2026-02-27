«Проводы в армию» закончились кражей алкоголя

42-летний севастополец давно хотел служить в армии, но до военкомата не доходил, зато начал отмечать службу заблаговременно с 36-летним приятелем. Деньги на алкоголь кончились, и они решили «пополнить запасы» бесплатно.

Мужчина взял рюкзак, старший товарищ сложил туда три бутылки коньяка и виски из магазина. Оба ушли в укромное место «отмечать».

Камеры зафиксировали кражу, оперативники ОМВД по Ленинскому району вычислили и задержали подозреваемых.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража группой лиц»). Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города