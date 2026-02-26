Госдума приняла законопроект о страховом стаже для жителей Республика Крым и Севастополя

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о включении в стаж для получения страховой пенсии периоды работы лиц, которые трудились на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 1991 по 2022 год.

Законопроектом предлагается включать периоды работы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года, периоды работы или другой деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 31 декабря 2022 года, а также время работы в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Кроме того, законопроект предлагает включать в страховой стаж периоды работы на территориях Республики Крым и города Севастополя после референдума о вхождении в состав РФ — с 17 марта 2014 года.

Теперь в страховой стаж будут засчитывать работу, которую люди выполняли в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года — даже если тогда у них не было местной прописки.

Это касается тех, кто работал на полуострове в первые месяцы после его вхождения в состав России, когда законы и документы ещё оформлялись.

