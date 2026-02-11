Правила утильсбора должны быть справедливыми!

Российские семьи, купившие авто за рубежом до 1 декабря 2025 года, вынуждены платить утильсбор по новым, более высоким ставкам — хотя покупали по старым правилам. Ввоз задержался, а вернуть деньги нельзя. Это бьёт по обновлению автопарка, особенно экологичных машин и электромобилей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе Правительства Михаилу Мишустину следующие меры, чтобы эту несправедливость исправить:

🟠 Для авто личного пользования, купленных до 1 декабря 2025-го, — утильсбор по старым правилам.

🟠 Для машин младше 3 лет — единоразовое освобождение от сбора с 3-летним запретом на продажу/дарение (чтобы избежать спекуляций).

«Инициатива абсолютно обоснованная и своевременная — она обеспечивает правовую определённость и доверие к правилам. Резкое изменение условий задним числом несправедливо. Мера разделяет коммерцию и личное пользование, привязана к дате покупки с запретом на перепродажу, что исключает злоупотребления. Это обновляет автопарк, снижает риски и нагрузку на экологию, минимизирует споры. Баланс между бюджетом, промышленностью и интересами семей выстроен точно и адресно», — добавил вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв.