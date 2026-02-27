Вагоны Псков – Евпатория начнут курсировать в курортный сезон

Вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория от «Гранд Сервис Экспресс» возобновят курсирование в предстоящем курортном сезоне.

Первый рейс из Пскова стартует 31 мая в 13:18 через Великий Новгород. На станции Чудово их прицепят к поезду №179/180 «Таврия» Санкт-Петербург – Евпатория. В составе поезда они проедут через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Прибытие в Евпаторию – через день в 13:30.

Из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.

Вагоны будут ходить с периодичностью 2-3 раза в неделю. Группа будет состоять из купейных вагонов класса 2К и плацкартных вагонов класса 3Л.

Продажа билетов открыта.

