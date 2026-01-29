В Севастополе прошел круглый стол в рамках проекта «Женская лига»

Вчера состоялся круглый стол в рамках проекта «Женская лига» ЛДПР — проекта для развития потенциала современных женщин, реализующих социально значимые инициативы.

Он был посвящён важной и многогранной теме — женскому предпринимательству. Участницы представляли самые разные направления малого и среднего бизнеса: самозанятость, консалтинг, туризм, международные торговые связи, производство слабоалкогольных напитков, сферу красоты, а также интересное направление — конный спорт и прогулочный конный туризм.

Разговор получился насыщенным и по-настоящему содержательным. Обсуждали, какие отрасли могут стать точками устойчивого роста для Севастополя, как формируется покупательская способность и какие условия необходимы для реального развития экономики за счёт малого и среднего бизнеса. Звучали практические предложения, основанные на живом предпринимательском опыте.

В ходе дискуссии сошлись во мнении, что ключевым условием развития города является привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды. Причём инвестиции должны быть не только государственными, но и частными — особенно с учётом того, что речь идёт о масштабных проектах.

Отдельно подчеркнули необходимость восстановления и запуска работы городских заводов и производственных площадок. Это напрямую связано с созданием рабочих мест, ростом доходов населения и, как следствие, увеличением покупательской способности, что является базой для устойчивого развития предпринимательства.

Таким образом, промышленность, инвестиции и малый бизнес — это взаимосвязанные элементы одной экономической цепочки, где каждое звено усиливает другое и формирует устойчивую модель развития города.

Совершенно точно могу сказать, что встреча не останется разовым мероприятием. Договорились продолжать работу на постоянной основе, расширять формат диалога, глубже прорабатывать инициативы и выходить на системные решения.

Такой живой профессиональный обмен позволяет обсуждать более глубокий контекст проблемы, с возможностью формировать реальные предложения для развития городской экономики и предпринимательской среды.

В целом участники сошлись во мнении, что подобные встречи дают импульс новым идеям, инициативам и возможным законодательным изменениям. Сегодня ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким последовательно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, в том числе проектов, реализуемых женщинами-предпринимателями.

Абсолютно уверен, что предпринимательский сектор может стать одним из ведущих и бюджетно-наполняющих векторов для нашего города — перспектива есть, будем и дальше работать в этом направлении.

