Следственный комитет возбудил дело за халатность из-за задержки ремонта после обстрела в Севастополе

В Севастополе накажут за задержку ремонта окон после обстрела. Речь идет о восстановлении стёкол в домах на ул. Маршала Крылова в Камышах, повреждённых атакой БПЛА ВСУ ночью 20 февраля. Прошла неделя, жильцы мерзнут при температуре +3°C (ощущается как минус из-за ветра). Они используют плёнку или тряпки вместо окон.

Должны были оперативно восстановить тепловой контур, вставить стекла, новые пакеты заказать позже, оплату решить потом. Вместо этого чиновники и УК тянут время, отвечая «процесс небыстрый».

Руководителей УК, Департамента городского хозяйства, глав районов и комиссий ждёт ответственность за халатность. К проверке исполнения подключится Следственный комитет по Крыму и Севастополю во главе с Владимиром Терентьевым.

Все ответственные лица проверят на месте каждую квартиру в домах на Маршала Крылова и других пострадавших МКД.

Жильцы отмечают: ГУПС ограничилось подъездами, обещания ко вторнику сорваны.

Руководитель Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») после жалоб севастопольцев на бездействие служб.

Напомним, что жильцы домов на ул. Маршала Крылова неделю живут без окон после атаки ВСУ 20 февраля — стёкла выбиты осколками БПЛА. Несмотря на поручение губернатора Михаила Развожаева оперативно восстановить тепловой контур, квартиры затянуты только плёнкой при +3°C.

Следователи проверят процедуру помощи, организуют приём пострадавших, изучат доводы граждан совместно с правительством. Также оценят действия чиновников и служб, ответственных за координацию.

Ход расследования на личном контроле Владимира Терентьева.

