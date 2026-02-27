Рыбацкая сводка: в Балаклаве клюет кефаль

За последнюю неделю в Балаклаве стабильно клюёт кефаль и ставрида — сотни лодок собираются у Серой скалы, пик после обеда. Рыбаки ставят ставки с бубышками на лиманного червя (крымского или дальневосточного), ловится кефаль до 0,5 кг. С берега пока только бычок, скорпена или рулена — на Графской пристани и ЮБК.

Слухи о глазатке у штолен в Балаклаве не подтверждены — доступ закрыт из-за ремонта. Хорошая новость: у музея подводных лодок строят слип для спуска лодок с прицепов — в Балаклаве таких точек не хватало.

Соседи в Сочи ловят ночную ставриду и окуня, в Абхазии — горбыль: вода теплее, рыбалка оживает раньше. На пресных водах крымские спиннингисты хвастаются щуками (отпускают из-за нереста).

Рулёна — недооценённый трофей весенней рыбалки в Черном море. Это — яркий представитель семейства губановых и черноморский аналог рыбы-попугая, становится одной из первых целей весенней рыбалки.

Семейство губановых насчитывает около 500 видов по миру, в Черном море обитает 14. Мелких называют зеленушками, но рулена и петропсаро выделяют отдельно. Петропсаро (зелёный губан) в Красной книге, из-за чего рулену ошибочно считают редкой — на деле её популяция растёт.

Рыба живёт в камнях, не стаями, промысел невозможен, зато в любительской рыбалке частый гость до 44 см (от 0,5 кг — лакомство для ветеранов). Молодёжь считает её несъедобной или ядовитой, ловит на фото и отпускает за яркий вид.

