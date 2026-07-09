Во время ночной атаки ВСУ погиб крымчанин

Спецоперация на Украине
09-07-2026

Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась украинской атаке БПЛА.

Один человек – житель Джанкоя – погиб, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, практически каждую ночь во время ночных атак на Крым погибает мирный житель. В ночь на 6 мая погибла жительница Керчи.