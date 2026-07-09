Погода в Севастополе 9 июля

Погода
09-07-2026

День пройдет под облаками, поэтому зонтик лучше не оставлять дома. ☔️

Днем местами пройдут дожди с грозой. ⛈

Ветер сменит направление: днем — западный, 7–12 м/с.

Температура останется комфортной:

• днем — +24…+26°C.
• ночью — +17…+19°C;

Температура воды в море 23°C.

Фото: Анна с Яшмового пляжа