Минпросвещения опубликовало список «100 лучших фильмов», обязательных для школьной программы

Их будут проходить на уроках.

В него вошли только советские картины. Например, «Семнадцать мгновений весны», «Любовь и голуби», «Тихий дон», «Солярис» Тарковского, «Вий» 1967 года, «Мой ласковый и нежный зверь».

У некоторых стоит отметка 12+ и уточнение: «просмотр разрешен в сопровождении родителей».

Список, как считают в министерстве, послужит укреплению традиционных ценностей среди школьников и поможет сформировать эстетический вкус.

Ольга Сурикова