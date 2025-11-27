Видеокамеры «Безопасного города» помогли вычислить воришку

Местный житель предстал перед судом за хищение цветов, сигарет и алкоголя из магазинов города. Мелкими кражами промышлял 27-летний уроженец Кургана, переехавший на юг после освобождения из тюрьмы.

В новом «послужном списке» у него, по данным прокуратуры, 7 эпизодов. С июня по октябрь текущего года мужчина похитил в цветочном магазине букет из 33 роз, показав продавцу поддельный электронный чек. По аналогичной схеме разжился сигаретами. И традиционным способом украл несколько бутылок виски и текилы.

Общий ущерб от преступной деятельности превысил 26 тысяч рублей.

Задержали злоумышленника была пресечена в результате слаженных действий оперативных работников полиции, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», видеокамеры которого фиксировали передвижение мужчины по городу.

Андрей Крымский

