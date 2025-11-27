В районе сквера Астана Кесаева организуют ярмарочные места

Согласно распоряжению Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка от 24.11.2025 № 705-Р «Об организации универсальной ярмарки»
План мероприятий по организации универсальной ярмарки
Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 06.12.2025;
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 06.12.2025;
- Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок: с 06.12.2025 по 30.12.2026;
- Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений. Срок: с 11.12.2025 по 30.12.2026;
- Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иных, предусмотренных законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026.
- Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026.
- Реализация участниками ярмарки продукции в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026.
- Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026.
Адресный ориентир размещения ярмарочной площадки:
— город Севастополь, проспект Октябрьской Революции, в районе дома № 50Г, возле дома № 15 А по ул. Астана Кесаева.
Максимальное количество торговых мест: 2 (два) торговых места.
Вид (тип, специализация) ярмарки: универсальная, регулярная.
Периоды и режим работы ярмарки:
с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026.
ежедневно с 08:00 до 21:00.
Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская, 4 А, кабинет № 1 (понедельник-пятница с 10:00 до 16:00). тел: 55-61-74.
Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/
Размер платы за предоставление мест на ярмарке
с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.12.2026 по 31.12.2026 — 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 торговое место не более 15 (пятнадцати) кв.м.