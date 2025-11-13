Вход в Новый Херсонес с 22 ноября станет платным

Культура
13-11-2025

500 рублей —для гостей из других регионов, для жителей Севастополя и Крыма останется бесплатным.

Такой шаг администрация музейного комплекса пояснила большими ежегодными затратами. 

«Благодаря государственной поддержке комплекс получает субсидии, но с минимальными затратами на развитие. Мы благодарим государство за помощь: в августе нынешнего года в комплекс Новый Херсонес поступила субсидия за 2025 год. Cубсидию за 2024 год мы надеемся получить в ближайшее время», —отметили в музее.

Ольга Сурикова