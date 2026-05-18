В Новом Херсонесе прошла первая свадебная церемония

Владимира и Тамилу Коротковых сначала расписали сотрудники севастопольского управления ЗАГС на выездной церемонии гражданского бракосочетания, а затем молодые обвенчались в храме-парке под открытым небом. Пару благословил владыка Тихон.

Свадьбу приурочили к Дню крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с дружиной.

Постоянно действующее отделение ЗАГС планируют открыть в «Новом Херсонесе» этим летом — ориентировочно, в июле.

Фото: Правительство Севастополя