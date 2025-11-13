ПСБ в Севастополе начал установку онлайн-касс для бизнеса

Севастополь, 13 ноября. ПСБ предложил предпринимателям Севастополя многофункциональное решение для приема и обработки платежей – ПСБ-Кассу. Она объединяет в себе кассовый аппарат и эквайринговый терминал, позволяет принимать оплаты любым способом: наличными, банковскими картами и по QR-коду. Устройство полностью соответствует требованиям законодательства, регулирующего вопросы кассовой дисциплины, и готово к онлайн-передаче данных в фискальные органы. ПСБ-Касса подойдет для бизнеса любой формы собственности и системы налогообложения.

ПСБ сделает переход на новое оборудование простым и удобным: банк не только предоставит саму кассу, но и возьмет на себя её регистрацию в ФНС, установку и настройку, а также обучит предпринимателей работе с устройством.

Подключить онлайн-кассу можно на любом из действующих в Севастополе тарифных планов по торговому эквайрингу от ПСБ. Для оформления заявки достаточно обратиться в офис банка или к менеджерам по обслуживанию юридических лиц.

«ПСБ-Кассы – это современное и удобное решение для различных сфер бизнеса. Они отлично подойдут для розничной торговли, кафе, ресторанов, салонов красоты, точек бытового обслуживания. С учетом специальных тарифов ПСБ на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг, которые действуют на Крымском полуострове, ПСБ-Касса позволит начинающим предпринимателям запустить работу практически без вложений», – прокомментировала Анна Саркисян, начальник управления привлечения и развития клиентов малого и среднего бизнеса Севастопольского филиала ПСБ.

РЕКЛАМА

ПСБ

ИНН 7744000912

ERID: 2VfnxyEK865