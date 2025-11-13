Легендарный корабль-госпиталь «Енисей» продается на металлолом

В Севастополе на аукцион выставили на госпитальное судно «Енисей». Лот указан как лом черных и цветных металлов. Масса его 8 250 тонн.

Начальная стоимость 25,2 млн рублей.

Пришвартовано судно или точнее как оно указано в характеристике «годные остатки» в бухте Южной.

Госпитальное судно «Енисей» было построено на судоверфи «Адольф Барский» в Польше в 1980 году. И в 1981 году его зачислили в состав вспомогательного флота ЧФ.

На корабле имелась собственная поликлиника, профилакторий и госпиталь, в составе которого было 11 лечебных отделений, 3 операционных зала, реанимация, аптека. А также оно было оснащено специальными «успокоителями качки», которые позволяли оперировать даже в шторм.

Многие годы «Енисей» выполнял функции морской скорой помощи, совершал плавания в трех океанах, переходы из Севастополя на Северный флот и обратно.

90-е оставили на нем свой след. С 1993 года «Енисей» стоит у причала в Севастополе, но выполнял роль военной поликлиники. Здесь проходили медосвидетельствование офицеры, мичманы, военнослужащих, члены их семей, оказывались все виды медпомощи,.

Судно служило и кинематографической базой Черноморского флота. На нем снимались фрагменты фильмов «Адмирал», «22 минуты» и «Ледокол». В дни «крымской весны» здесь базировались «вежливые люди».

В 2020 году поднимался вопрос о ремонте корабля и использовании его в качестве резервной мощности военно-медицинских сил, однако планам не суждено было воплотиться в жизнь.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова