В ЗАГСе Севастополя назвали самые редкие имена

Сейчас возвращаются имена, которые были популярны в советское время. С начала года в городе появились малыши с именами Зинаида, Людмила, Нина, Всеволод, Аркадий, Леонид, Светлана, Николай, Вера, Надежда, Любовь, Антонина. Многие из этих имен долго не использовались. В то же время имя Наталья, лидировавшее в 70–80-е годы, сегодня почти забыто — с начала года его получила всего одна девочка.

В ЗАГСе отмечают и уникальные имена. В Ленинском районе малыш по имени Ильфир получил почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе». Среди редких имён в этом году также Аарон, Улькера, Астерия, Мелисса, Соломея, Климент. Малышка с редким именем Марта получила свидетельство о рождении, а родители Денис и Олеся дали дочери имя Эмма.

Супруги Вениамин и Ирина выбрали дочери имя Сарра, подчеркнув важность библейского происхождения.

Самыми популярными именами остаются Мария, Александр и Виктория. Эти имена лидируют в списках уже не первый год.

