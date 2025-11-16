В Севастополе открылась выставка «Подруги»

В Севастопольском центре культуры и искусств начала работать художественная выставка «Подруги».

Авторами выставки являются преподаватели Севастопольской детской художественной школы — Елена Сопова и Зинаида Гурьева. Несмотря на длительную дружбу, это их первая совместная выставка. По словам художниц, их творческий путь шёл параллельно с школьных лет — сначала они вместе учились в художественной школе, затем в разных институтах, сохраняя дружеские и творческие связи.

Экспозиция включает порядка 60 произведений, среди которых ранние работы, начиная с 1978 года, и последние полотна этого года. Для Елены Соповой важной частью творчества является линогравюра, а для Зинаиды Гурьевой — пейзажи и композиции, отображающие дух старого Севастополя и его исторические места.

В своих уроках художницы не только учат техническим навыкам рисования, но и стремятся привить ученикам любовь к искусству и видеть красоту в окружающем мире. Ученики отмечают, что именно здесь получают глубокие знания и вдохновение.

Выставка пройдет в СЦКиИ до 30 ноября. Вход свободный.

