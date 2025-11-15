Постоянный маршрут «пл.Нахимова-Северная сторона»: за и против

Сегодня утром в соцсетях Севастополя появилась новость о том, что жители Северной стороны «настаивают на необходимости постоянного автобусного маршрута, который связал бы район с Центральным городским кольцом».

Данная просьба обосновывалась тем, что в случае запуска нового маршруты люди смогли бы избегать постоянных очередей на площади Нахимова во время закрытия рейда. Также отмечалось, что этот вопрос уже рассматривался при формировании бюджета города.

Однако в комментариях под этой новостью мнения жителей разделились. Некоторые выразили опасения, что в дальнейшем при регулярных автобусных маршрутах может стать вопрос об актуальности существования тогда катера, а морской пассажирский транспорт все-таки в разы быстрее перевозит пассажиров.

«Необдуманная инициатива, да ещё от имени всех жителей: никакой постоянный автобусный маршрут не компенсирует катера (загрузка и интенсивность движения катеров в разы больше). А сделают такой маршрут и в автобус, при закрытии рейда, вообще не попадешь…..», — написал один из противников озвученной инициативы.

