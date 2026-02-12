В Ялте стал вопрос о сносе ресторана-галеры

Ресторан в виде галеры был построен в 1999 году на одном из волнорезов и долгое время был одной из визитных карточек Ялты. Он успел побыть «Золотым руном», и «Арго» и последнее — кафе «Апельсин».

Сейчас ресторан не работает, он был закрыт в курортный сезон-2025, страницы заведения в соцсетях уже не грузятся.

В связи с этим городские власти Ялты подали судебный иск с требованием обязать собственников снести кафе.

«Исковые требования мотивированы тем, что спорные объекты являются объектами самовольного строительства, в связи с чем подлежат сносу», — говорится в карточке дела в документах Арбитражного суда Крыма.

