В Севастополе появились новые платные парковки

С 16 февраля в Севастополе появятся еще две платные парковки в Ленинском и Балаклавском районах, сообщили в правительстве города.

Решение о введении новых зон платных парковок было принято еще в конце октября 2025 года на заседании городского правительства. Все необходимые организационные мероприятия завершены, и с указанной даты парковка на новых участках станет платной.

В центральной части города: в районе дома № 2 по улице Гоголя, около бывшей гостиницы «Украина», будет оборудовано 36 платных парковочных мест. Условия и тарифы для этих мест будут такими же, как и для других платных парковок в центре.

В Балаклавском районе: на улице Сапунгорская, 32а, рядом с автозаправочной станцией «TES», появится 32 платных парковочных места. Стоимость парковки составит 50 рублей в час. Посетители автозаправки смогут бесплатно пользоваться парковкой до 45 минут.

Третья парковочная зона расположена в Балаклаве (площадь 1 Мая — улица Калича).

Ожидается, что введение платных парковок в центральной части города поможет снизить нагрузку на прилегающие территории, особенно в районе сквера на площади Ушакова, который является популярным местом среди горожан и часто перегружен транспортом. В Балаклаве новые платные парковки направлены на устранение заторов и хаотичной парковки, особенно в ночное время, чтобы предотвратить ДТП из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Таким образом, в Севастополе будет три платные парковочные зоны: на центральном кольце, в Балаклаве и на улице Сапунгорская, 32а. Информация о всех зонах доступна на сайте sevparking.ru.

На центральном кольце: стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, а в ночное время и по выходным дням парковка бесплатна.

