Крымчанина приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену

Житель Симферопольского района, 1981 года рождения, через интернет-мессенджер привлечён к сотрудничеству СБУ. По указанию куратора он намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взрывчатым веществом массой свыше 1 кг. СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Верховный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом 400 тыс. руб.

