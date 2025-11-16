В вихре осенних вальсов: возрожденная романтика курсантских балов

16 ноября во Дворце культуры рыбаков прошёл осенний бал курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П.С.Нахимова. Несколько лет традиция балов — осенних, зимних и весенних, была забыта. Теперь вновь по паркету во Дворце танцуют девушки в изысканных нарядах вместе с курсантами, погружая нас в антураж вечеров Русской Империи XIX века.

Организатор бала — Светлана Комаркова, руководитель школы исторического бального танца «Ангаже».

Пары кружились в ритмах вальса, торжественно дефилировали в полонезе и контрдансе, изящно исполняли польку, галоп и мазурку — танцы, знакомые немногим в XXI веке, но оживленные мастерством участников.

