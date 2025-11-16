В России могут появиться полки с продуктами с истекшим сроком годности

В Госдуме предложили обязать торговые предприятия создавать специальные зоны для товаров, у которых срок годности истекает в ближайшие 24–72 часа. Такая мера позволит покупателям видеть товары с ограниченным сроком хранения и делать осознанный выбор.

Инициатива предлагает, чтобы, например, в молочном отделе продукты с остатком срока годности менее трёх суток размещались в левой части полки и сопровождались крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя.

Это нововведение снизит количество пищевых отходов и поможет избежать непреднамеренной покупки просроченной продукции, улучшит прозрачность отношений между покупателями и торговыми сетями, а также стимулирует рациональное потребление. По статистике, в России ежегодно выбрасывается до 17 млн тонн продуктов, значительная часть которых могла бы быть реализована при улучшении маркировки и организации продаж.

