О Лабубу снимут фильм

Компания Sony Pictures приобрела права на создание фильма с Лабубу. Проект находится на ранней стадии разработки — пока не решено, будет ли это анимационный фильм, игровой или их сочетание.

Лабубу — это культовые зубастые монстры с большими глазами, созданные гонконгским дизайнером Касингом Луном и производимые компанией Pop Mart. Игрушки стали настоящим культурным феноменом по всему миру, особенно популярными в последние годы.

Известно, что за создание фильма будет отвечать анимационное подразделение Sony, уже известное своими успешными проектами, такими как мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» для Netflix.

Если фильм будет успешным, Sony планирует запустить полноценную франшизу, развивая вселенную Лабубу в кино и, возможно, других медиа. Премьера и подробности сюжета пока не анонсированы, режиссёр и продюсер ещё не назначены.

