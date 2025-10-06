В туркластер на северной стороне Севастополя ожидаются инвестиции в размере 40 млрд рублей

В Севастополе началось проектирование крупного туристического кластера на северной стороне. Объем инвестиций на данном этапе объем частных инвестиций в него оценивается в 40 млрд рублей, пишет.

Площадь туристической зоны составит более 20 га

«Проект туркластера на северной стороне подразумевает комплексное развитие заброшенной и неблагоустроенной территории, а также строительство масштабного курортно-рекреационного комплекса с конференц-центром на северной стороне города Севастополя, в районе поселка Любимовка. Объем частных инвестиций составит 40 млрд рублей», — цитирует агентство ответ на запрос в правительство города.

Согласно предложенной концепции, предусмотрено создание курортно-рекреационного комплекса на 2,8 тыс. номеров, конференц-центра на 1,5 тыс. человек, пляжа с благоустроенной набережной, спа-комплекса, ресторанов и сопутствующей туристической инфраструктуры. Зонирование территории также включает в себя парк, спортивные и детские зоны, бассейны.

Будет создано около 1 тыс. рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

В правительстве добавили, что уже получено согласование на дальнейшие работы на градостроительном совете. При этом инвестор уже начал работу в качества оператора на этом участке пляжа.

«Осуществляется проектирование и получение исходно-разрешительной документации», — добавляется в сообщении.

Ольга Сурикова