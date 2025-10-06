Интернет доверчивость ценит по-своему

Около двухсот тысяч рублей за последние сутки потеряли севастопольцы, пытаясь сделать покупки в интернете.

64-летний мужчина хотел купить красную икру через один из мессенджеров – не получилось;

47-летняя женщина осталась без холодильника и без денег;

32-летняя администратор салона красоты потеряла более 45 тысяч на «расходниках»;

49-летний предприниматель так и не получил обещанные шины и диски за 51 тысячу рублей.

Ещё один товарищ заказал через интернет интим-услуги на 30 тысяч, но так их и не дождался.

В полиции предупреждают – будьте предельно осторожны, переводя деньги незнакомым людям, особенно через интернет.

