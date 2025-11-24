В Симферополе установлен температурный рекорд

В это воскресение в столице Крыма синоптики зафиксировали +24 градуса. Такой температуры для 23 ноября не было 102 года.

А в целом на полуострове для установления рекорда не хватило несколько десятых долей градуса. Впрочем, среднесуточная норма для этого времени и так была превышена на 15 градусов, что бывает очень редко. Погодная аномалия произошла из-за антициклона и отсутствия осадков, – пояснили в гидрометцентре.

В Севастополе в эти выходные максимально столбик термометра поднимался (по данным синоптиков) в субботу до 18,6, в воскресение до 22,5 градусов. В последнюю неделю осени по данным Яндекс-погода температура воздуха днём от 15 до 20, ночью 10-14 градусов. Иногда небольшие осадки.

Вполне комфортно.

Андрей Крымский

