Больше 3,5 миллионов отдали мошенникам севастопольцы за эти выходные

Самая большая потеря – почти 2 миллиона рублей – у 26-летнего мужчины, которого «взяли в оборот» псевдосотрудники налоговой и банка. Деньги молодого человека растворились на так называемом «безопасном» счете.

В том же направлении «ушли» сбережения 18-летней студентки. Она неосторожно ответила на звонок «сотрудника ФСБ», который рассказал ей о том, что с ее банковского счета деньги уходят на финансирование терроризма, поэтому ей срочно необходимо перечислить свои сбережения на «безопасный счет». Потеря – почти 740 тысяч рублей.

600 тысяч потратила пенсионерка – захотела купить курсы по осуществлению инвестиционной и брокерской деятельности.

В числе пострадавших от интернет-мошенников ещё 10 севастопольцев. Они покупали товары на непроверенных сайтах, откликались на сообщения знакомых, аккаунты которых были взломаны.

А один доверчивый гражданин, который решил, что ему везёт в азартных играх, поставил в интернете более 21 тысячи рублей, выигрыша не увидел и обратился в полицию.

Не становитесь следующей жертвой, – призывают в МВД. Не переводите деньги незнакомым людям. Если вас или ваших близких все же обманули – немедленно звоните в полицию по телефону 102.

Андрей Крымский

