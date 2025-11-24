Бабушки из «схемы Долиной» добрались до авторынка

История про «бабушек под влиянием мошенников» больше не ограничивается квартирами. Теперь под ударом — авторынок: у людей начали забирать подержанные машины, купленные у обманутых пенсионерок, и превращать добросовестных владельцев в крайних.

🚗Новая волна мошеннических схем накрыла сразу несколько регионов страны: на Кубани, в Рязанской и Московской областях всё чаще всплывают истории, когда подержанные машины изымают у тех, кто заплатил за них свои деньги. Сценарий почти всегда один и тот же: пожилая женщина продаёт авто, выглядит спокойной и вменяемой, документы в порядке, юридическая проверка не вызывает вопросов. Покупатель, уверенный, что берёт обычную «живую» машину, подписывает договор, рассчитывается, а через несколько дней продавщица идет в полицию, пишет телеграм-канал Baza.

Так случилось и с жителем Москвы, который отдал 1,8 миллиона рублей за ухоженный Volkswagen Tiguan, купленный у пожилой продавщицы. Он не увидел в этой сделке ничего подозрительного: наличные, стандартный договор купли-продажи, чистая база — типичная история для столичного авторынка. Но уже через неделю вместо клиентов к нему приехали люди с корочками МВД, и автомобиль внезапно превратился из актива в улику. Мужчине сообщили, что пенсионерка под давлением аферистов продала фактически всё своё имущество на общую сумму около 27 миллионов рублей, а машину теперь изымают и отправляют на стоянку как спорный объект.

Дальше запускается знакомый по квартирам механизм: пенсионерка идёт в суд и пытается признать покупателя недобросовестным, чтобы забрать машину обратно, прикрываясь своим уязвимым положением и давлением мошенников в прошлом. В результате реальный преступник как правило успевает исчезнуть с деньгами, а в правовом поле сталкиваются две жертвы — пожилой человек и честный покупатель, который остаётся без машины и без средств.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано shedevrum.ai