В Симферополе стартовал отопительный сезон 2025-2026

Очень теплая новость для жителей крымской столицы.

С сегодняшнего дня отопление начнут подавать в объектах социальной сферы — больницах, детских садах и школах, сообщили в администрации города.

Севастопольцы пока только заполняют соцсети вопросами о том, когда и у них включать отопление.

Читайте также: С 1 марта в России изменится система оплаты за отопление

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова