С 1 марта в России изменится система оплаты за отопление

С 1 марта российские регионы не смогут взимать плату за отопление равномерно в течение года — оплата будет только в отопительный сезон. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РБК.

По его словам, это повысит прозрачность расчетов: владельцы жилья смогут контролировать, соответствуют ли суммы показаниям счетчиков. Однако зимой счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.

Ранее регионы могли выбирать схему оплаты отопления, а сейчас осталась только одна.

Напомним, газ в Севастополе теперь оплачивается поновой схеме.

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Евгения Павлова