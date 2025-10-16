Что директор Государственного музея спорта делает в Севастополе?

ФГБУ «Государственный музей спорта», несмотря на свою специфику и то, что учредитель музея — Министерство спорта России, является частью семьи учреждений культуры. Мы активные участники всех мероприятий Министерства культуры России: коллегий, конференций, собраний, совещаний. С 2018 года стали участниками Международного фестиваля «Интермузей», а в этом году нас пригласили во Всероссийский проект «Музейные маршруты России»: в апреле я приезжал в Калининград, в августе в Самару и вот сейчас посетил Севастополь. Я благодарю за предоставленную возможность расширить наше сотрудничество Министерство культуры Российской Федерации и нашего учредителя Министерство спорта России. Наш музей в последние несколько лет взял курс на сотрудничество с федеральными и региональными музеями. Для меня, как руководителя федерального музея, «Музейные маршруты России» — это возможность посмотреть новые площадки, предложить совместные выставочные проекты руководителям региональных учреждений культуры. У вас ведь богатая спортивная история! Взять биографию чемпионки Олимпиады в Токио 1964 года на дистанции 200 метров брассом Галины Прозуменщиковой, которая завоевала первое «золото» в плавании для советских пловцов. Она также завоевала серебряные и бронзовые медали на Олимпиадах в Мехико 1968 года и Мюнхене 1972 года.

Расскажите о государственному музее спорта.

Скоро наш музей отметит свое 70-летие, мы уже готовимся к праздничной дате, обновляем как основную экспозицию, так и наши стационарные выездные площадки, которые находятся в разных городах нашей страны. Крупнейшие из них в Калининграде, Санкт-Петербурге, Сочи и Пензе. Сейчас мы изучаем несколько новых площадок под проекты, связанные со студенческим спортом.

Спортивная сфера является важным социальным фактором развития страны, это понимало советское правительство, не случайно всего через 5 месяцев после революции новое руководство советской России приняло решение о создании отрасли физической культуры и спорта. На отрасль тогда возложили три функции: оздоровление нации, патриотическое воспитание советской молодежи и повышение обороноспособности. Тогда же появилась идея пропаганды физической культуры среди населения через создание музея и его экспозиций. Я хочу подчеркнуть, что Музей спорта, тогда он назывался Центральный музей физической культуры, изначально был не просто местом, где собирались спортивные артефакты на хранение — в первую очередь, кубки и медали, а мотивационной площадкой для советской молодежи, чтобы привлечь её к занятиям физкультурой и спортом. В этом мы видим нашу главную особенность и стараемся сегодня делать проекты, которые будут мотивировать детей идти в спорт.

Когда к нам приезжают директора музеев из стран СНГ, они восхищаются нашей коллекцией и с некоторой, я бы сказал, легкой завистью говорят: «Ну конечно, вы являетесь хранителями сокровищ советских спортсменов в момент, когда наши страны были одной большой семьей, и мы, наверное, никогда не догоним вас по количеству экспонатов». Мы действительно являемся крупнейшим музеем по количеству спортивных экспонатов среди стран СНГ и Восточной Европы (коллекция Государственного музея спорта приближается к 100 тысячам предметов). Признаюсь, что наши фонды сейчас работают на пределе возможностей, и я очень рад, что в октябре 2024 года в Уфе на Международном форуме «Россия — спортивная держава» Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев совместно с почетным президентом ОКР Виталием Георгиевичем Смирновым вышли к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с инициативой о строительстве нового здания Государственного музея спорта. Оно будет запроектировано на территории Министерства спорта России.

Расскажите про коллекцию предметов в музее, может быть, у вас есть любимый экспонат?

Я скажу так: ко всем экспонатам в фондах нашего музея спорта мы относимся одинаково бережно и с уважением, это история страны, то, чем гордится наша нация. Если мы вспомним период противостояния США и СССР в послевоенное время, то формула выглядела следующим образом: престиж нации определялся полетами в космос и олимпийским медалями. Сейчас я часто в литературе встречаю новую формулу, оказывается олимпийских чемпионов и миллиардеров на планете примерно равное количество. Так вот, мы являемся хранителями уникальной истории, мы даже придумали в свое время термин — спортивно-историческое наследие России. Коллекция начала формироваться в 1918 году, когда открылся в Москве первый Институт физкультуры, в 1957 году появился Центральный музей физической культуры, он базировался на стадионе имени Ленина (территория современных Лужников), поэтому у нас есть очень интересные экспонаты: Мы храним много кубков, являющихся предметами ювелирного искусства: интерьерная ваза мастерской Карла Фаберже, кубки мастерской братьев Грачевых, кубки ювелирных домов Европы (Франция, Германия, Венгрия, Австрия и так далее). Олимпийские чемпионы нам отдают свои медали, в прошлом году великая советская олимпийская чемпионка из Петербурга Галина Зыбина передала нам более 150 своих наград, в том числе олимпийских. В 2017 году нашу работу оценил президент Международной федерации фехтования Алишер Бурханович Усманов, он передал свою коллекцию антикварного оружия (датировка клинков от II века до нашей эры до XIX века). Мы храним ряд уникальных хоккейных трофеев: кубки мира по хоккею с шайбой, легендарный кубок Канады, выигранный триумфально нашей сборной в 1981 году. Тогда наши хоккеисты обыграли канадцев 8:1 в финале! В 2016 году вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна Яшина приняла решение передать «Золотой мяч» легендарного футболиста на хранение в наш музей. Поэтому, ответить на вопрос о любимом предмете мне сложно. Мы с большой благодарностью относимся ко всем дарителям.

Расскажите о выставочных проектах музея спорта?

В 2025 году у нас в государственном задании 20 выездных выставочных проектов — это почти по 2 выставки в месяц. Разумеется, для нас огромное значение имеет не количество, а качество, и мы успешно с этой внутренней задачей справляемся. Например, с 2017 года мы сотрудничаем с Всероссийским детским центром «Орленок», где у нас сразу 2 большие экспозиции, одна из них посвящена вкладу физкультурно-спортивной отрасли в Победу в Великой Отечественной войне и героям спортсменам. Совместно с методистами «Орленка» мы ежегодно придумываем серии мероприятий на базе экспозиции, это и творческие встречи, и патриотические уроки, и песенные конкурсы, и квест-игры, словом, форматов очень много и детям они нравятся. Вторая экспозиция в детском центре посвящена водным видам спорта, здесь мы тоже регулярно организуем мероприятия, встречи с олимпийскими чемпионами, лекции и так далее.

Другая наша площадка, которая развивается семимильными шагами, находится в Санкт-Петербурге. В этом году нам удалось ее сделать первым филиалом Государственного музея спорта. Филиал расположен в уникальном во всех смыслах, историческом месте на Набережной реки Мойки, дом 23 — последний особняк Петербурга, построенный перед революцией, принадлежал князю С. С. Абамелек-Лазареву. Это всего в 3 минутах ходьбы от Зимнего дворца (Эрмитажа). Там у нас собрана очень интересная выставка, это не только призы и личные вещи ленинградских и петербургских спортсменов, но и большое количество кубков и призов, которые проектировали известнейшие в мире художники и скульпторы Северной столицы нашей Родины.

Есть у нас отдельный проект, который мы реализовали, а в 2020 году при поддержке Министерства образования Российской Федерации презентовали почти во всех регионах нашей страны, кроме исторических территорий — это проект-мотивация «Страна героев». Этим проектом мы бросили вызов вселенной Марвел и американским супергероям. Мы собрали уникальные истории советских спортсменов, которые во время великой Отечественной войны ушли на фронт и совершили подвиги во имя свободы и независимости Родины благодаря своим спортивным навыкам. Сейчас этот проект получил новую жизнь, в 2024 году я посетил по приглашению руководства Российского союза боевых искусств (РСБИ) XV Национальную премию «Золотой пояс» в Государственном Кремлевском дворце, где чествовали спортсменов-добровольцев. Когда сопредседатель РСБИ Сергей Владиленович Кириенко рассказывал о подвигах ребят, которые стояли на сцене, слезы наворачивались и одновременно гордость за наших ребят испытывал каждый зритель в зале. Я предложил руководству РСБИ сделать выставку о героях-современниках и коллеги инициативу поддержали. Мы решили приурочить проект к 80-летию Победы и назвали выставку «Страна героев 2.0. Наследники Победы». У сотрудников музея было 9 месяцев кропотливой работы, которая увенчалась, как мне кажется, очень интересной выставкой. Первая презентация проекта состоится в ноябре в Самаре во время Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», далее мы планируем «упаковать» выставочный проект в методические плакаты для школьников и распространить по регионам России, чтобы в самых отдаленных уголках дети, которые не имеют возможности приехать в крупный город, посмотреть нашу выставку, могли ее увидеть. Я считаю, что этот, отчасти инновационный подход, будет скоро развиваться и в других музеях.

Завершая свою речь, хочу сказать, что мы, Государственный музей спорта, с большим удовольствием идем на контакт с коллегами из других музеев и готовы к сотрудничеству. Очень надеюсь, что экспозиция Музея спорта появится и в вашем чудесном историческом городе, где так много людей, любящих свою историю и свою землю.

Еще хочется сказать, что я впервые в Севастополе, и, признаюсь, этот город умеет влюблять в себя! Это не просто город, а город с судьбоносной для нашей страны историей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города