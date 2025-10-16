Отпуск и праздничные выходные могут сократить

Отпуск следует сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести, считают общественники.

Авторы такой инициативы уверены, что в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения.

Такие меры, по их мнению, поднимут экономику и укрепят здоровье нации.

Ольга Сурикова

