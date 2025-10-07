В Симферополе подросток на «Ниссане» влетел в подземный переход

Сегодня около полуночи в Симферополе на площади Амет-Хана Султана произошло ДТП, в результате которого автомобиль въехал в подземный пешеходный переход.

По предварительным данным, за рулем «Ниссан Тиана» находился подросток 2010 года рождения. Он не справился с управлением и въехал в подземный переход.

Подросток был доставлен в больницу.

При этом решается вопрос о постановке его на профилактический учет в органах внутренних дел и привлечении к админответственности его родителей.

«Севкор»

Ольга Сурикова

Фото6 МВД Крыма