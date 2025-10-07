 С 1 октября 2026 года в России вырастут тарифы на электроэнергию

ФАС сообщила, что в среднем по стране стоимость электричества увеличится на 11%.

Однако в новых регионах (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области) рост будет намного выше — до 50%. Но даже после этого тарифы в ДНР и ЛНР будут одними из минимальных.

Крым — сейчас от 4,8 до 8,1 ₽ за кВт·ч, в зависимости от объёма потребления

Севастополь — от 5 до 9,3 ₽ за кВт·ч

Чукотка — до 12,6 ₽ за кВт·ч

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города